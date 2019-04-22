Fortnite 8.40.1 hangi sorunları çözdü

Epic Games bugün yayınladığı 8.40.1 güncellemesi ile oyunda can sıkan tüm sorunları gideriyor. Yine tüm platformlar için yayınlanan bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
Çözülen sorunlar
Battle Royale
Oyuncular Arena’da daha düşük bir lige düştüğünde hatalı bir şekilde gösteriliyordu.
Bu sadece görsel bir hataydı ve oyuncular daha düşük bir lige taşınmıyordu. Artık oyun içinde her oyuncu doğru ligini görebilir.
Karasakal’ın sakalı, Kızartma Cephesi Yemek Savaşı SSM’de kontrolden çıkmış bir şekilde uzuyordu ve oyuncuların ekranını kapatıyordu. Sonunda bir berbere gitti ve sakalı eski şanına kavuştu.
Bir maç Zafer Göklerdedir SSM oynadıktan sonra çalılar hiçbir oyun modunda düzgün gözükmüyordu.
Kızartma Cephesi Yemek Savaşı SSM modunda isimlikler ve takım arkdaşı göstergeleri kullanıcı arayüzünde gözükmüyordu.
Seçilen silah ve inşa butonları arasında hızlı geçiş yaparken mobil aygıtlarda ilave butonlar çalışmıyordu.
Kreatif Mod
Kreatif Mod’a özel performans geliştirmeleri yapıldı.
Tüm Modlar
Bir yığında kullanılan son eşya olan fırlatılabilir eşyalar hasar vermiyordu.
İçerik mağazasındaki geri sayım doğru süreyi göstermiyordu.
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