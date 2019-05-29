Fortnite ile tanınan Marshmello İlk Kez İstanbul'da!

Geçtiğimiz yıl "The Chainsmokers", "Lost Frequencies", "Mahmut Orhan" ve "DJ Funky 'C'"nin performansları ile her yaştan binlerce müzikseveri tüm gün dans ettiren festival, bu yıl ikinci kez yine dünya dans müziğinin starlarını İstanbul'a getiriyor.

10 DAKİKADA 10 MİLYON İZLEYİCİ!

Fortnite oyunundaki canlı performansıyla 10 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyanın gündemine oturan gizemli bir sanatçı... Beyaz kaskı, siyah çarpı işaretli gözleri ve sevimli gülüşüyle tüm dünyayı etkisi altına alan bir müzisyen... Kariyerine yapımcılık ve DJ'liği aynı anda sığdıran Marshmello, görüntüsünü gizleyerek müziğin ön planda olduğu bir marka yaratıyor ve dünya listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Kendi projeleriyle müzik piyasasını kasıp kavuran Marshmello, aynı zamanda Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Avicii, Zedd ve Ariana Grande gibi isimlerle birlikte hitlere imza atıyor. "Sadece iyi müzik yapmak istiyorum" diyen Marshmello’nun tüm dünyada biletleri günler öncesinden tükenen turnesinin en yeni ayağı İstanbul olacak. Dans dolu, eşsiz bir güne hazır olun!