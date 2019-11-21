Fortnite v11.20 güncellemesi oyuna DirectX 12 desteğini getiriyor

Güncelleme DirectX 12 desteğinin yanı sıra Günlük Görevler özelliğini de geri getiriyor.Güncellemede öne çıkan değişiklikler ve yenilikler şöyle:

Günlük görevler geri döndü ve onları tamamladığınızda TP kazanacaksınız!

Her gün üç taneye kadar göreviniz olacak ve günde bir kere istediğiniz bir günlük görevi değiştirebileceksiniz.

Dolabım'da eşyaları oyuna eklendikleri sezona göre filtreleyebileceksiniz.

Eşyaları sezona göre filtrelemek için arama çubuğuna sezon adını yazmanız yetecek. Mesela, aradığınız eşyayı bulmak için "5. Sezon", "X. Sezon" veya "2. Bölüm 1. Sezon" gibi terimler kullanabilirsiniz.



Kullanıcı arayüzü kontrastını artık ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü kontrastını değiştirmek için görüntü ayarlarının grafikler sekmesinden Kullanıcı Arayüzü Kontrastı bölümünü kullanabilirsiniz.

Fortnite'ın mobil versiyonuna Eğitim oyun modu eklendi.

Fortnite'ın PC sürümünü için Microsoft DirectX 12 desteği eklendi.

Microsoft DirectX 12'yi kullanmak için Görüntü ayarları sekmesi altındaki Gelişmiş Grafik bölümünden DirectX12'yi seçmelisiniz.