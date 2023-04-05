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Fortuna Sittard'a veda paylaşımı yapan Burak Yılmaz'dan sürpriz hareket! Antrenmana çıktı...

05.04.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atan ve kontratının 2 yılını futbolcu, 3 senesini ise antrenör olarak geçireceği açıklanan Burak Yılmaz, takımının son oynadığı Groningen maçının ardından flaş bir paylaşım yapmıştı. 37 yaşındaki tecrübeli golcünün paylaşımı, veda olarak yorumlanmıştı. Burak Yılmaz'dan sürpriz bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Fortuna Sittard'a veda paylaşımı yapan Burak Yılmaz'dan sürpriz hareket! Antrenmana çıktı...

Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard, sezon başında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz ile 5 yıllık kontrat imzalamıştı. Sözleşmesinin 2 senesini futbolcu, 3 yılını ise antrenör olarak geçireceği açıklanan Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Fortuna Sittard'ın Eredivisie'de son olarak oynadığı Groningen maçı sonrasında ise Burak Yılmaz'dan flaş bir paylaşım gelmişti.

"DAHA İYİ YILLAR DİLERİM"

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Golcü oyuncu, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

ANTRENMANA ÇIKTI

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ESPN.vl'nin haberine göre takımdan ayrılması beklenen tecrübeli golcü, bugün yapılan antrenmanda tesislere geldi. Haberde Burak Yılmaz'ın antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

Bu sezon Fortuna Sittard ile 26 resmi maça çıkan Yılmaz, 9 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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