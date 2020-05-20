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Fortuna Sittart hangi lig takımı, değeri nedir? Fortuna Sittart neden gündem oldu?

FUTBOL HABERLERİ  | 20.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Fortuna Sittard takımı bir anda gündeme oturdu? Fortuna Sittard neden gündem oldu? Fortuna Sittard hangi lig takımı, şu an ki sahibi kim, güncel piyasa değeri nedir neden merak ediliyor? İşte Fortuna Sittard takımı ile ilgili merak edilenler...

Fortuna Sittart hangi lig takımı, değeri nedir? Fortuna Sittart neden gündem oldu?

Fortuna Sittard takımı spor ve magazin gündemine oturdu. Özellikle Fortuna Sittard hangi ligde, piyasa değeri nedir, şu an ki sahibi ve başkanı kimdir gibi detaylar merak ediliyor. Peki Fortuna Sittard neden gündem oldu? İşte bir anda Türkiye gündemine giren bu takım hakkında merak edilenler...

FORTUNA SITTARD HANGİ LİG TAKIMI?

Kuruluş tarihi 1 Temmuz 1968 olan Fortuna Sittard, bir Hollanda takımı ve şu an Eredivisie adlı Hollanda 1. Ligi’nde yer alıyor.

FORTUNA SITTARD’IN DEĞERİ NEDİR?

Hollanda Eredivisie'de corona virüsü nedeniyle iptal edilen sezonu 16. sırada kapatan Fortuna Sittard'ın kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. Kulübün güncel piyasa değeri ise 12,15 milyon euro...

FORTUNA SITTARD’IN BAŞKANI VE SAHİBİ KİMDİR?

İş adamı Işıtan Gün, 2016 yılında kulübü satın aldı. 2017-18 sezonunda ise takım Hollanda Eredivisie'ye çıkma başarısı gösterdi.

1975'te Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York'ta öğrenim gördü.

Enerji sektöründe finans ve iş geliştirme konularında yöneticilik yapan Işıtan Gün, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı.

FORTUNA SITTARD NEDNE GÜNDEM OLDU?

Hollanda 1. lige yeni çıkan bu takımın gündem olmasının nedeni Acun Ilıcalı’nın takımı satın almakla ilgilendiği haberleri.


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