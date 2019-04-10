Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı

Günlük hayatınızda hemen hemen her gün kullandığınız birçok eşyanın, yiyeceğin ya da maddenin yakından ama gerçekten çok yakından nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Kendi kendini yetiştirerek büyük başarılara imza atan fotoğrafçı Pyanek "Harika Dünyalar" adlı fotoğraf serisi ile günlük eşyaları bambaşka bir perspektifle görmemizi sağlıyor.

Yemek, eşya, içecek ya da birçok objeyi makro lens ile çeken fotoğrafçı aklınıza gelebilecek birçok şeyi en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seriyor.

"Yaşam devam ederken birçok şeyin detaylarını kaçırıyoruz. Ya incelemek aklımıza gelmiyor ya da vakit bulamıyoruz" şeklinde açıklama yapan fotoğrafçı küçük şeyleri daha önce hiç görmediğiniz bir açıdan sergiliyor.



TOZ ŞEKER





KİTAP SAYFASI





SABUN KÖPÜĞÜ





TEL SÜNGER





KİBRİT





TIRTIKLI BIÇAK





SİGARA



BOYA FIRÇASI





PATATES CİPSİ





MAKARNA





POŞET ÇAY





RUJ





VİDA



MISIR GEVREĞİ





KAHVE ÇEKİRDEĞİ





