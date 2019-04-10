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Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 10.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Gün içerisinde kullandığınız, yediğiniz ya da içtiğiniz birçok şeyin yakından hatta çok yakından nasıl göründüğünü merak ediyorsanız işte karşınızda küçük şeylerin en ince ayrıntısına kadar detaylı fotoğrafları...

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı

Günlük hayatınızda hemen hemen her gün kullandığınız birçok eşyanın, yiyeceğin ya da maddenin yakından ama gerçekten çok yakından nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Kendi kendini yetiştirerek büyük başarılara imza atan fotoğrafçı Pyanek "Harika Dünyalar" adlı fotoğraf serisi ile günlük eşyaları bambaşka bir perspektifle görmemizi sağlıyor.

Yemek, eşya, içecek ya da birçok objeyi makro lens ile çeken fotoğrafçı aklınıza gelebilecek birçok şeyi en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seriyor.

"Yaşam devam ederken birçok şeyin detaylarını kaçırıyoruz. Ya incelemek aklımıza gelmiyor ya da vakit bulamıyoruz" şeklinde açıklama yapan fotoğrafçı küçük şeyleri daha önce hiç görmediğiniz bir açıdan sergiliyor.

1
TOZ ŞEKER

2
KİTAP SAYFASI

3
SABUN KÖPÜĞÜ

4
TEL SÜNGER

5
KİBRİT

8
TIRTIKLI BIÇAK

10
SİGARA

12
BOYA FIRÇASI

16
PATATES CİPSİ

18
MAKARNA

20
POŞET ÇAY

21
RUJ

22
VİDA

23
MISIR GEVREĞİ

25
KAHVE ÇEKİRDEĞİ


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Çöpe attığınız o çekirdekler bakın ne işe yarıyor! Çöpe attığınız o çekirdekler bakın ne işe yarıyor!
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