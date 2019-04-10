Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı

Günlük hayatınızda hemen hemen her gün kullandığınız birçok eşyanın, yiyeceğin ya da maddenin yakından ama gerçekten çok yakından nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?
Kendi kendini yetiştirerek büyük başarılara imza atan fotoğrafçı Pyanek "Harika Dünyalar" adlı fotoğraf serisi ile günlük eşyaları bambaşka bir perspektifle görmemizi sağlıyor.
Yemek, eşya, içecek ya da birçok objeyi makro lens ile çeken fotoğrafçı aklınıza gelebilecek birçok şeyi en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seriyor.
"Yaşam devam ederken birçok şeyin detaylarını kaçırıyoruz. Ya incelemek aklımıza gelmiyor ya da vakit bulamıyoruz" şeklinde açıklama yapan fotoğrafçı küçük şeyleri daha önce hiç görmediğiniz bir açıdan sergiliyor.
TOZ ŞEKER
KİTAP SAYFASI
SABUN KÖPÜĞÜ
TEL SÜNGER
KİBRİT
TIRTIKLI BIÇAK
SİGARA
BOYA FIRÇASI
PATATES CİPSİ
MAKARNA
POŞET ÇAY
RUJ
VİDA
MISIR GEVREĞİ
KAHVE ÇEKİRDEĞİ
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