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Fotoğrafları olay yarattı! Demet Özdemir'den magazin muhabirlerine sitem: "Gizli gizli çekeceğinize.."

27.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'de tatilde olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, magazin muhabirleri tarafından gizli gizli çekildi. Demet Özdemir'in bu duruma tepkisi ise hayli manidardı.

Fotoğrafları olay yarattı! Demet Özdemir'den magazin muhabirlerine sitem: "Gizli gizli çekeceğinize.."

Son dönemin en bomba çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran çiftiyle Ege tatiline devam ediyor. Önce tekne kiralayıp koyları gezen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Yunanistan'a da uğradı. Sonrasında da, diğer arkadaşları Ümit Erdim'in uçağıyla küçük bir tur atıp koyları havadan izlediler. Maceradan maceraya atılan çift, dinlenmeye karar vermiş olacak ki, evlerine çekildi. Bu kez de magazin maceraları başladı.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç

Çiftin önce teknede, sonra da evlerinde gizlice fotoğrafları çekildi. Çok samimi görüntüler verdikleri bu fotoğraflar, sabahtan beri sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları çiftin samimi hallerini sorgularken, bazıları da gizli çekim yapılmasını doğru bulmadı. Sonunda, Demet Özdemir de kendini duruma müdahale etmek zorunda hissetti.

"Gizli gizli çekeceğinize..."

Demet Özdemir story

Demet Özdemir, evinden paylaştığı bir fotoğraf koyarak magazin muhabirlerine tatlı sert bir dille dert yandı. "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke." diyen Demet Özdemir, yorumlara hayli üzülmüş gibi görünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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