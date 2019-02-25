Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury’nin hayatını konu alan "Bohemian Rhapsody" filmi 91. Oscar Ödül Töreni’nde "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında Oscar'ı kucakladı. Film ayrıca efsane isim Freddie Mercury’i canlandıran genç aktör Rami Malek’e En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülü getirdi. Kendine has tavıları ve sahne şovları ile her zaman mercek altında olan Freddie Mercury’i müzik dışında bir de kedilere aşıktı. İşte fotoğraflarla Freddie Mercury'nin kedi sevgisi...

Fotoğraflarla Freddie Mercury'nin kedi sevgisi

Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury, 1970’li yıllarda Mary Austin ile beraberdi. Sanatçının kedi sevgisi de ilk olarak Mary’nin kendisine kedi almasıyla başladığı söylenenler arasında.

Freddie Mercury’e adları Tom ve Jery olan iki kedi hediye eden Mary Austin, sanatçı turneye gittiğinde kedilere bakmak için evde kalıyordu.

Freddie Mercury’nin o dönem kişisel asistanlığını yapan Peter Freestone’un anlattıklarına göre; Rock müziğinin efsane ismi turneye çıktığında neredeyse her gün evini arar ve sevgilisi Mary Austin’le konuştuktan sonra kedilerinin sesini duymak için onları sırayla ahizeye istermiş.

Yıllar içinde Freddie Mercury’nin evindeki kedilerin sayısı hızla arttı. Bazılarının adları Tiffany, Dorothy, Delilah, Goliath, Lily, Miko, Oscar ve Romeo.

Peter Freestone verdiği bir röportajda “Kediler onun ailesiydi...” demişti. Zanzibar doğumlu sanatçının 1991 çıkışlı son albümleri Innuendo’da yer alan Delilah adlı parçasını ilk defa dinlediğinizde bir kadına yazılmış olabileceğini düşünmüş olabiliriz. Ancak Freddie Mercury şarkıyı, çok sevdiği kedisi Delilah için yazmıştır.