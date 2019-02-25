Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury’nin hayatını konu alan "Bohemian Rhapsody" filmi 91. Oscar Ödül Töreni’nde "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında Oscar'ı kucakladı. Film ayrıca efsane isim Freddie Mercury’i canlandıran genç aktör Rami Malek’e En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülü getirdi. Kendine has tavıları ve sahne şovları ile her zaman mercek altında olan Freddie Mercury’i müzik dışında bir de kedilere aşıktı. İşte fotoğraflarla Freddie Mercury'nin kedi sevgisi...
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