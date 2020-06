Fotono21 Fotoğraf Derneğinden Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, beraberinde derneğin yönetim kurulu üyesi ve İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ile birlikte Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derneklerinin kuruluşundan beri Diyarbakır’ın güzelliklerini yansıttığını kaydeden Kılıçoğlu, her fırsatta dernek üyeleri ile birlikte kentin tarihi noktalarını fotoğrafladıklarını söyledi. Kılıçoğlu, "Diyarbakır’ın tarihi noktalarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz Diyarbakır’ın terörle anılan yönünü yıkıp sanat ve tarihle anılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda herhangi bir maddi destek beklemiyoruz ama kurum ve kuruluşlarımızın manevi desteklerini her zaman bekliyoruz. Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi bakımından çok eski, Sur’da da çeşitli çalışmalarımız var. Çalışmalarımızda kaymakamlık ve belediyeden de destek bekliyoruz. Hep birlikte yapacağımız gayretle Diyarbakır’ın adını daha güzel işlerle duyurabiliriz” dedi.

Kaymakam Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sur Diyarbakır’ın kalbi, tarihin ve ekonominin merkezi. Son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle Sur ilçesine yoğun turist gelmeye başladı. Şehir artık terörle değil, tarihi güzellikleri ile anılıyor. Biz elimizden gelen her türlü desteği sizlere vermeye hazırız. Pandemi süreci nedeni ile çalışmalarımızda aksaklıklar oldu. Yeni normalleşme süreci ile birlikte biz de kolları sıvadık ve kültürel çalışmalarımıza hız verdik. Diyarbakır için yapılacak her türlü etkinliğe maddi ve manevi olarak destek vermeye hazırız" dedi.

Ziyaret çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.



