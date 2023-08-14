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Fox'tan şaşırtan final kararı! İki dizinin fişini çekti

14.08.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv iki yazlık dizisi için final kararı aldı. Reytinglerde beklentiyi karşılamayan iki dizinin peş peşe final yapacağı açıklandı. Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Mert Koç’un başrolünde yer aldığı Yaz Şarkısı'nın ekran macerası 8. bölümde son bulacak. Final kararı alınan diğer dizinin Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ı buluşturan Kısmet dizisi olduğu öğrenildi.

FOX Tv yeni sezon için çok sayıda dizi ve film siparişi vermiş, diziler peş peşe sete çıkmıştı. Yaz sezonunda üç diziyi izleyicisiyle buluşturan kanaldan şaşırtan final kararı geldi.

Yaz Şarkısı 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün akşam seyirciyle buluşan Yaz Şarkısı dizisi için final kararı verildi. Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Mert Koç'un başrolünde yer aldığı eğlenceli dizi 8. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

kısmet

Final kararı alınan bir diğer dizi ise Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı Kısmet dizisi. Komedi türündeki yazlık dizinin hangi bölümde ekrana veda edeceği ise henüz netleşmedi. Dizinin 10. ya da 13. bölümde ekran macerasına son vermesi bekleniyor. Ekip kanaldan gelecek karar göre hazırlık yapacak.

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