FOX TV CANLI KİRLİ SEPETİ 9. BÖLÜM İZLE! Kirli Sepeti saat kaçta, hangi gün? Son bölüm özeti

Kirli Sepeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 8. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...

KİRLİ SEPETİ SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Kirli Sepeti dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu akşam 9. bölüm ile ekrana gelecek.

KİRLİ SEPETİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

İlkkan'ın serbest bırakılması, Songül'ü sevindirse de Songül çocuklarının ondan gizli İlkgül'ün okul parasını ne yaptıklarını sindiremez. İlkgül ve İlkkan'ı, değiştiğini iddia eden Yılmaz ile birbirlerine bırakıp evini terk eder. Tam Yılmaz'ın değiştiğine inanırken ise diğer kadının gelmesi Songül için her şeyi değiştirir. Kahraman ve İlkgül ise Meryem'in ölümünün ardındaki gerçeklerin peşine düşerler.

FOX TV CANLI KİRLİ SEPETİ 9. BÖLÜM İZLE!

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

02:45 Bambaşka Biri

05:30 Aşk Yeniden

06:15 Bay Yanlış





