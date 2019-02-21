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Fox TV'nin yeni dizisi Bir Aile Hikayesi,'kayıt' dedi! İşte Bir Aile Hikayesi'nden ilk fragman

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’ın paylaştığı dizi Bir Aile Hikayesi dizisi FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi'nin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, ilk fragman da yayınlandı.

Fox TV'nin yeni dizisi Bir Aile Hikayesi,'kayıt' dedi! İşte Bir Aile Hikayesi'nden ilk fragman

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı, Amerika’nın 1 numaralı drama serisi ‘’This Is Us’’ın uyarlaması olan “Bir Aile Hikayesi” dizisinde başrolleri Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan paylaşıyor.

“Bir Aile Hikayesi” ismiyle FOX ekranlarına gelecek olan ve çekimleri İstanbul’da süren dizinin kadrosunda ayrıca; İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

İLK TANITIM YAYINLANDI
“Bir Aile Hikayesi” dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yakında ekrana gelecek dizi, ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak.

BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

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Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

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Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.


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