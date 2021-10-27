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Fox'un yeni dizisi Elkızı'na RTÜK'ten ceza

27.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisine Elkızı RTÜK’ten ceza geldi. Dizideki tartışmalı sahneler nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.

Fox'un yeni dizisi Elkızı'na RTÜK'ten ceza

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği El Kızı dizisi, 23 Ekim Cumartesi akşamı 1. bölümüyle Fox TV'de seyirci karşısına çıktı. Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı Elkızı dizisi ilk bölümüyle RTÜK'ün radarına takıldı.

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Elkızı dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verildi.

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Fox TV ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan El Kızı dizisine RTÜK’ten ceza geldi. Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.

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