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Frances McDormand’ın çalıntı Oscar davası kapandı

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SİNEMA TV  | 22.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Frances McDormand’ın Oscar heykelciğinin çalınmasıyla ilgili dava düşürüldü.

Frances McDormand’ın çalıntı Oscar davası kapandı

Kızının cinayetini aydınlatmak isteyen bir anneyi canlandırdığı 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' filmindeki performansıyla geçen yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Frances McDormand’ın Oscar heykelciğinin Terry Bryant tarafından çalınmasına dair görülen dava ‘ilerleme olamadığı’ gerekçesiyle düşürüldü. Ancak bölge savcısı dosyanın neden ilerlemediğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

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2018 yılı Oscar ödül Töreni’nin ardından düzenlenen resmi kutlama partisine katılan 48 yaşındaki Terry Bryant, McDormand’ın Oscar heykelciğini alarak mekandan ayrılmaya çalışmıştı. Ödül sonrası yemeklerinin verildiği restoranda çalıştığı belitilen Bryant’ın Oscar heykeliyle birlikte mekandan ayrılmak istediğini gören Antonio Diaz adlı fotoğrafçı durumu güvenlik görevililerine bildirmişti. Bryant, elinde heykelcikle birlikte basına poz vermiş ve “Başardık” demişti. Bryant ayrıca "Bu gece ekibim bunu aldım” ifadesini de kullanmıştı.

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Öte yandan Oscar heykelciğinin gerçek değerinin 330 dolar olduğu biliniyor. Akademi tarafından satışı yasaklanan Oscar heykelciği, oyuncuların satmak istemesi halinde 1 dolara geri alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Frances McDormand Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Terry Bryant

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