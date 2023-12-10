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  4. Frankfurt, Bayern Münih'i darmaduman etti! 6 gollü maçta tarihi skor

Frankfurt, Bayern Münih'i darmaduman etti! 6 gollü maçta tarihi skor

10.12.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga'nın 14. haftası büyük bir maça sahne oldu. Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Deutsche Bank Park'ta kozlarını paylaştı. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada ev sahibi Frankfurt, rakibini 5-1 mağlup etti. Bu skor, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

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Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Ebimbe ve 36. dakikada Hugo Larsson'ın golleriyle 3-0 önde geçerken Bayern Münih, 44. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

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Eintracht Frankfurt, 50. dakikada Eric Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff'un golleriyle skoru 5-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

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Bundesliga'da haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, 32 puanda kalırken Eintracht Frankfurt ise puanını 21'e yükseltti.

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