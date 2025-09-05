SPOR

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Eintracht Frankfurt, Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele öncesi böyle bir önlem alan Alman devinin neden bunu yaptığı da ortaya çıktı.

Emre Şen

Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçına bilet bulmak adına her şeyi deniyor. Almanya'da bulunan gurbetçi çoğunluğu nedeniyle maça çok sayıda katılım bekleniyor.

HUKUK BÜROSU TUTTULAR

Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin Türk taraftarlara satılmasını engellemek için bu yönteme başvuran Alman ekibi kontrolü elinde tutmak istiyor.

ALMANLAR UYARDI: "GALATASARAYLILARA BİLET SATMAYIN"

Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet olması sarı-kırmızılı taraftarları ev sahibinin bulunduğu bölgeden bilet almaya itiyor.

1992'DE ALMANYA'DA DEPLASMANI YAŞAMIŞLARDI

Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, sarı-kırmızılıları yaklaşık 30 bin Türk taraftar desteklemişti. Aynı kabusu yeniden yaşamak istemeyen Frankfurt, tüm gücüyle buna engel olmaya çalışacak.

