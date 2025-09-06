SPOR

Frankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklama! Sosyal medya bu sözlerle yankılandı...

Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray için Alman taraftarlar sarı kırmızılıları hedef tahtasına oturttu. Frankfurt taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı ‘‘İstanbullu köy takımına karşı oynayacağımız maçta yanınızdaki koltuklara dikkat edin’’ sözleri gündem yarattı…

Burak Kavuncu

Eintracht Frankfurt taraftarları, Galatasaray maçına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kulübün Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tutmasının yanı sıra taraftarlarda sosyal medyadan organize oluyor. Alman taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda Galatasaray’ı köy takımı olarak tanımlamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı…

SAYGISIZCA BİLDİRİ YAYINLADILAR!

Frankfurt taraftarları, Galatasaray maçında aralarına Galatasaraylı taraftarların sızma ihtimaline karşı bildiri yayınladı: “Sevgili tribünlerdeki kartallar! İstanbullu köy takımına karşı oynayacağımız maçta yanınızdaki koltuklara dikkat edin, Galatasaraylı taraftarların oturduğu koltukları not edin ve bize gönderin. Belki de bunlar kombinelerini verenlerdir, böylece birkaç euro karşılığında kimin annesini alabileceğinizi öğrenirsiniz! Ve unutmayın: GALA S*KTİR LAN!" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY’A DEV ÖNLEM…

Eintracht Frankfurt, Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele öncesi böyle bir önlem alan Alman devi böylelikle tribünde sarı kırmızı çoğunluğun önüne geçmeyi planlıyor.

1992’Yİ UNUTMAMIŞLAR

Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, sarı-kırmızılıları yaklaşık 30 bin Türk taraftar desteklemişti. Aynı kabusu yeniden yaşamak istemeyen Frankfurt, tüm gücüyle buna engel olmaya çalışacak.

