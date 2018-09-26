Fransa 78 - 61 Türkiye (FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası)

İspanya’nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşme maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk periyotta Sandrine Gruda’yı durdurmakta zorlandı ve 19-10 geride tamamladı. İkinci periyodun başlarında fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son dakikalarda hücumda istediği sayıları bulan Milli Takım farkı azalttı ve devreyi 38-27’lik skorla geride kapattı.
Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili olsa da periyodu 58-47’lik skorla geride bitirdi. Son periyotta istediği atışlardan yararlanamayan ve savunmada da Fransa’yı durduramayan milliler, parkeden 78-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın en skoreri Fransa’da 20 sayı ile oynayan Sandrine Gruda olurken, Türkiye adına ise Quanitra Hollingsworth 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Maripier Malo (Kanada), Takaki Kato (Japonya)
Fransa: Tchatchouang 2, Miyem 18, Gruda 20, Epoupa 2, Johannes 5, Ayayi 6, Bernies 6, Chartereau 8, Ciak 10, Michel 1, Badiane, Duchet
Türkiye: Işıl Alben 12, Ayşe Cora 2, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 12, Holingsvorth 19, Olcay Çakır Turgut 2, Tuğçe Canıtez 3, İlayda Güner, Cansu Köksal 3, Asena Yalçın 4, Merve Aydın
1. Periyot: 19-10
Devre: 38-27
3. Periyot: 58-47
5 faulle çıkan: 39.40 Tuğçe Canıtez (Türkiye)
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