SPOR

Fransa 78 - 61 Türkiye (FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.09.2018 21:29 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşmesi’nde karşılaştığı Fransa’ya 78-61'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.

Fransa 78 - 61 Türkiye (FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası)

İspanya’nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşme maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk periyotta Sandrine Gruda’yı durdurmakta zorlandı ve 19-10 geride tamamladı. İkinci periyodun başlarında fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son dakikalarda hücumda istediği sayıları bulan Milli Takım farkı azalttı ve devreyi 38-27’lik skorla geride kapattı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili olsa da periyodu 58-47’lik skorla geride bitirdi. Son periyotta istediği atışlardan yararlanamayan ve savunmada da Fransa’yı durduramayan milliler, parkeden 78-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın en skoreri Fransa’da 20 sayı ile oynayan Sandrine Gruda olurken, Türkiye adına ise Quanitra Hollingsworth 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Maripier Malo (Kanada), Takaki Kato (Japonya)
Fransa: Tchatchouang 2, Miyem 18, Gruda 20, Epoupa 2, Johannes 5, Ayayi 6, Bernies 6, Chartereau 8, Ciak 10, Michel 1, Badiane, Duchet
Türkiye: Işıl Alben 12, Ayşe Cora 2, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 12, Holingsvorth 19, Olcay Çakır Turgut 2, Tuğçe Canıtez 3, İlayda Güner, Cansu Köksal 3, Asena Yalçın 4, Merve Aydın
1. Periyot: 19-10
Devre: 38-27
3. Periyot: 58-47
5 faulle çıkan: 39.40 Tuğçe Canıtez (Türkiye)

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli olduA Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Ersan ve Semih Ankara’daki atmosfer ve taraftarları övdüErsan ve Semih Ankara’daki atmosfer ve taraftarları övdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli kadın basketbol takımı FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

Hıncal Uluç futbol gündemini değerlendirdi

Hıncal Uluç futbol gündemini değerlendirdi

Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptaki son maçında mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptaki son maçında mağlup oldu

Uruguay, Oscar Tabarez'in sözleşmesini uzattı

Uruguay, Oscar Tabarez'in sözleşmesini uzattı

Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı

Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı

Mehmet Demirkol Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında konuştu

Mehmet Demirkol Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında konuştu

A Milli Takım 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek ile oynayacak

A Milli Takım 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek ile oynayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.