Fransa Açık'ta Nadal ve Federer tur atladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün maçları tamamlandı. Kariyeri boyunca 11'i Fransa Açık'ta olmak üzere 17 grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Rafael Nadal, 4. turda klasmanın 78. sırasında yer alan Arjantinli Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.

Rakibini 2 saat 13 dakika süren mücadelede 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen dünya 2 numarası Nadal, adını çeyrek finale yazdırdı. Nadal, çeyrek finalde Japon Kei Nishikori ile Fransız Benoit Paire arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

Turnuvada 2009'un şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, dünya klasmanının 68 numarası Arjantinli Leonardo Mayer'i bir saat 42 dakikada biten maçta 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Fransa Açık'ta 24 numaralı seribaşı ve 2015'in şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı büyük mücadeleye sahne olan 5 saat 9 dakikalık maçta 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Federer ile eşleşti.