Fransa’da 2 bin 300 yıllık Kelt kılıcı bulundu

Fransa'da cam macunu ve svastika gravürleriyle süslenmiş 2 bin 300 yıllık bir Kelt kılıcı ortaya çıktı. Kılıç, toprağın asidik yapısı nedeniyle iskelet bulunmayan, tuhaf bir İkinci Demir Çağı gömü alanında keşfedildi.

BAKIR ALAŞIMDAN YAPILMIŞ

Independent'ın haberine göre, Fransa Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) göre, bu süsleme MÖ 4. yüzyılın sonu ya da 3. yüzyılın başına tarihlendirilebilir. Bilim insanları eserleri sabitledikten sonra kılıçlardan birinin "şüphesiz nekropolün en görkemli objesi" olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, kılıcın sapının ve kılıfının ön plakasının bakır alaşımdan yapıldığını ve kılıfın ayrıca belde taşıma imkanı verdiğini belirtiyor. Kılıcın kılıfının da göz figürü ve birkaç kabaşon taşı süslemeyle bezeli olduğunu söylüyorlar.