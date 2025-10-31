Mynet Trend

Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygun

FRANSA’nın Lyon şehrinde değerli metallerin işlendiği rafineride hırsızlık olayı yaşandığı bildirildi.

Fransa basınının Lyon Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlerde, Lyon’un 7’nci bölgesindeki Gerland Mahallesi’ndeki başta altın olmak üzere değerli metallerin test edildiği bir laboratuvar dün yerel saatle 14.00 sıralarında silahlı 5 kişi tarafından soyuldu. Hırsızların, uzun namlulu silahlar ve patlayıcı maddeler kullandıkları soygunun ardından araba ile olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Polisin uzun bir takibin ardından hırsızları yakaladığı ve çalınan metallerin ele geçirildiği kaydedildi. Soygun sırasında laboratuvarda 28 kişinin bulunduğu ve bu kişilerden 5'inin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

