Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'nın en ünlü rap şarkıcılarından Booba ve Kaaris, Orly havalimanında birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜNCE KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

Olay, Orly Havalimanında yaşandı. Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

AYNI UÇAĞA DENK GELDİLER

Her iki şarkıcının da Barcelona'da konser vermek için Paris'ten Barselona'ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris'in, Booba sayesinde "Kalash" isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.

