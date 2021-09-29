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Fransa'da Galatasaray maçı için kırmızı alarm verildi

29.09.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya - Galatasaray maçı öncesinde Fransa'da kırmızı alarm verildi. "Yüksek güvenlik riski" alarmı verilen maç için Marsilya taraftar gruplarından sosyal medyadan "Türk taraftarlara bilet satmayın" çağrısı yapıldı.

Fransa'da Galatasaray maçı için kırmızı alarm verildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Marsilya ile oynayacağı maç, Fransız kulübü tarafından "Yüksek güvenlik riski" kapsamına alındı ve kırmızı alarm verildi.

Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki takım taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti ve, "Galatasaray maçıyla ilgili çalışmalarımızı, 2012'de Fenerbahçe ile oynadığımız maç üzerinden yaptık. Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Galatasaray taraftarlarını bir arada tutmaya çalışacaklarını söyleyen Cardoze, "Garantimiz yok, taraftarların stadın diğer bölümlerine gitmesini engellememiz zor. Ancak rakip taraftarların bir arada olacağı geniş bir alan ayırmaya karar verdik. Deplasman taraftarlarına ayırdığımız kapasiteyi 3400'e çıkardık, Lens maçından 500 daha fazla. Fransa, Almanya veya Belçika'dan gelecek Galatasaray taraftarlarını ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFTARLARA BİLET SATMAYIN"

Öte yandan Marsilya taraftar grupları, Galatasaray taraftarlarına bilet satılmaması yönünde paylaşımlar yaparken, "Perşembe günü maça gelemeyecekler biletlerini kime sattıklarına dikkat etsin. Bu güvenlik için çok önemli bir durumdur. Bize Türklerden bilet satmamız için talepler gelmeye başladı." şeklinde mesajlar yollandı.

Galatasaray'ın Marsilya deplasmanındaki mücadelesi, 30 Eylül Perşembe günü 22:00'da başlayacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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