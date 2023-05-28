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Fransa'da şampiyon PSG! Lionel Messi ve Kylian Mbappe...

28.05.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1’in 37. haftasında Paris Saint-Germain ile RC Strasbourg, Stade De La Meinau Stadı’nda karşı karşıya geldi. PSG, RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın gollerini, ev sahibinde 79. dakikada Kevin Gameiro, konuk ekipte ise 59. dakikada Lionel Messi attı. PSG, ligin bitmesine bir hafta kala Fransa Ligue 1’in 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu.

Fransa'da şampiyon PSG! Lionel Messi ve Kylian Mbappe...

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain (PSG), bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti. Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

MESSI, ALVES'E ORTAK OLDU

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Lionel Messi, kariyerindeki 43. kupayı kazanarak Daniel Alves'e ait olan en çok kupa kazanan futbolcu rekoruna ortak oldu.

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