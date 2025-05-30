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Fransa'da yeni kural! O alanlarda artık sigara içmek yasaklandı

Fransa'da çocukların bulunduğu dış mekanlarda sigara içilemeyecek. Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, kararın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Fransa'da yeni kural! O alanlarda artık sigara içmek yasaklandı

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Fransız Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren sigara yasağının hangi dış mekanlarda geçerli olacağına dair bilgi verdi.

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Bu tarihten itibaren çocukların bulunduğu park, bahçe, plaj, otobüs durağı, okul çevresi gibi dış mekanlarda sigara içmeye yasak getirileceğini vurgulayan Vautrin, yasağa uymayanlara 135 avro para cezası verilebileceğine dikkati çekti.

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TEMİZ HAVA SOLUMA HAKKI

Vautrin, "Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı." diyerek, sigara içme özgürlüğünün çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı noktada sona erdiğini vurguladı. Çıkacak olan kararnamede bu yasağın okul çevresinde nasıl uygulanacağının belirtileceğini kaydeden Vautrin, öğrencilerin okulların önünde sigara içmesini engellemek adına bu yasağın ortaokul ve liselerin çevresinde de uygulanacağını söyledi.

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Ulusal basın, söz konusu yasaktan kafe bahçelerinin muaf tutulacağını ve elektronik sigara kullanımına yasak getirilmeyeceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sigara
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