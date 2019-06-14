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Veliaht Prens'in kız kardeşine tutuklama emri

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fransa'da Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Veliaht Prens'in kız kardeşine tutuklama emri

Prenses Hassa bint Salman için çıkarılan tutuklama emri, prensesin Eylül 2016’da Paris’teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses Salman'ın öfkelendiğini söyledi.

Prenses Salman, sosyal medyada kullanılması için fotoğrafları satacağı yönünde ithamda bulunduğu işçiyi özel korumasına dövdürmekle suçlanıyor.

Söz konusu işçi, ellerinin arkadan bağlandığını ve yüzünden darbe aldıktan sonra prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını ileri sürdü. 2016’da yaşanan olayın ardından Fransız AFP haber ajansı, söz konusu işçinin 8 günlük iş göremez raporu aldığını duyurmuştu. Özel koruma ise Ekim 2016’da silah kullanarak şiddet uygulama, hırsızlık ve ölüm tehdidinde bulunmadan suçlu bulunmuştu.

Diğer yandan söz konusu tutuklama emrinin, Prens Muhammed bin Salman ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'işini zorlaştıracağı' yorumları yapılıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Macron, Kasım 2018’de Prens Salman’ı Riyad’da ziyaret etmişti.

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muhammed bin salman veliaht prens Suudi Arabistan tutuklama emri

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