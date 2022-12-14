Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası yarı final Fransa - Fas maçında 11'ler!

Fransa ve Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında bugün kozlarını paylaşmakta. Karşılaşmada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Fransa Fas saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Fas maçı ile ilgili merak edilenler...

FRANSA FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Fas maçı bugün (14 Aralık Çarşamba) saat 22:00'de başladı.

Fransa Fas maçı Al Bayt Stadyumu'nda oynanmakta.

Karşılaşmayı hakem Cesar Ramos yönetiyor.

FRANSA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Fas maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana geliyor.

FRANSA FAS MAÇINDA 11'LER

Fransa'nın 11'i: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas'ın 11'i: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

FRANSA FAS MAÇI CANLI TAKİP

FRANSA FAS MAÇININ GALİBİ ARJANTİN İLE FİNAL MAÇI OYNAYACAK

Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takım, Arjantin ile 18 Aralık 2022 Pazar günü final maçına çıkacak.

