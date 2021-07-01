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Fransa-İsviçre maçının tekrarı için 240 bin imza

01.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Fransa-İsviçre maçının tekrarı için 240 bin imza

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, çeyrek finale kaldı.

Seri penaltı atışlarında Kylian Mbappe, kaleci Yann Sommer'i geçememiş Horozlar kupaya veda etmişti.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, 240 binden fazla taraftar UEFA'ya maçın tekrarı için verilen dilekçeye imza attı.

Söz konusu başvuruda kaleci Sommer'ın Mbappe'nin penaltı kurtarışında bir ayağının çizgide olmadığı iddia edilirken, "Fransa-İsviçre maçının penaltı seansında Mbappe'nin şut attığı sırada kaleci Sommer çizgisinde değildi. İsviçre'nin tur atlayışının iptalini ve dolayısıyla maçın tekrarını istiyoruz. Sporun kuralları ve bu doğrultuda oynanması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

EURO 2020'de de uygulanan VAR, İsviçre tur biletini hızlı bir şekilde doğrulamadan önce bu pozisyonu kontrol etti. Kale arkasından paylaşılan fotoğraflarda vuruş sırasında Sommer'in topuğunun çizgide olduğu görülüyor.

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Fransa Milli Futbol Takımı İsviçre Milli Futbol Takımı
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