Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz!

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
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