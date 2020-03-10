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Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz!

FRANSA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz!

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

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