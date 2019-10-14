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Türkiye'nin 11'i açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Fransa maçı 11'i açıklandı. Kadroda sürpriz isimler var.

Türkiye'nin 11'i açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

A Milli Takımımız'ın EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa maçının 11'i açıkladı.

A Millilerimiz sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkıyor.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, son maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun yerine orta sahada Okay Yokuşlu'ya şans verirken, forvette ise Cenk Tosun'un yerine tercihini Kenan Karaman'dan kullanması otoriteleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye EURO 2020 Elemeleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oy kurban olurum sana hoca şu cenk yok yaaaaa kesin yeneceğiz nihayet takım 11 kişi sahaya cıkıyor
calhanoglu niye yokki
Kenan karaman nedir
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