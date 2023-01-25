Fransa Ulusal Hentbol Federasyonu Başkanı, iğrenç olay sebebiyle hapis cezası aldı!

Fransa Ulusal Hentbol Federasyonu Başkanı Bruno Martini, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Fransız haber sitesi Midi Libre'ye göre, çocuk istismarından suçlanan Martini, pazartesi gözaltına alınmasının ardından dün Paris Mahkemesine sevk edildi.
Savcılığın kendisine yönelttiği çocuk istismarı suçlamalarını kabul eden Martini, tecilli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, 2 bin 500 avro ceza da verdiği Martini'yi 5 yıl reşit olmayanlarla çalışmaktan men etme kararı aldı.
Martini, çocuk istismarını içeren görseller bulundurmakla da suçlanıyordu.