Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve Fransa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Julien Cecillon, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Genel Sekreter Eray Yazgan'ın ağırladığı Fransız heyet, stadyum müzemizi ilgiyle gezerek kulübümüzün tarihi hakkında bilgi aldı. Başkan Dursun Özbek, sıcak ve samimi geçen bu ziyaretin sonunda heyete futbolcularımızın imzasının bulunduğu formaları takdim etti." ifadeleri kullanıldı.
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