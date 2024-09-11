Fransız basını duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz Raphael Onyedika hamlesi! ''Osimhen ile görüştü...'' Her konuda anlaşıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Victor Osimhen transferiyle büyük ses getirmişti. Yıldız futbolcunun, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki orta saha Raphael Onyedika ile 5 yıllığına anlaştı.

CLUB BRUGGE SATMAK İSTEMİYOR

Haberde, Galatasaray ile Onyedika'nın anlaşmış olmasına rağmen, Belçika kulübünün oyuncuyu bırakmak istemediği ve bu yüzden sarı-kırmızılılardan gelen ilk teklifi reddettiği belirtildi.

ONYEDIKA GALATASARAY'I İSTİYOR

Haberin devamında ise; Galatasaray, Club Brugge'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı oyuncunun da kulübüne ayrılmak için baskı yaptığı kaydedildi.

OSIMHEN İLE GÖRÜŞTÜ

İddialara göre Raphael Onyedika, Galatasaray'a transferi konusunda Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Victor Osimhen ile görüşerek sarı - kırmızılılar hakkında fikir aldı. Golcü oyuncu, Onyedika'ya Galatasaray hakkında olumlu geri dönüşte bulunarak 23 yaşındaki orta sahayı gelmeye ikna etti.

10 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR



10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı veremedi. Ön Libero mevkisinde forma giyen Onyedika'nın 150 resmi maçı bulunuyor. Bu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol - 7 asistlik katkı sağlayan Nijeryalı oyuncu, Milli Takımı'yla da çıktığı 9 maçta 1 gol - 1 asistlik katkısı bulunuyor.