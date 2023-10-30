Fransız derbisi öncesi skandal! Marsilyalı taraftarlar Lyon otobüsüne taşlarla saldırdı, teknik direktörü Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... Maç ertelendi!

Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Marsilya sahasında Lyon'u konuk edecekti. Ligin dibinde bulunan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Lyon, maç öncesi Marsilya taraftarlarının saldırısına uğradı.

TEKNİK DİREKTÖR KANLAR İÇİNDE KALDI

Marsilya taraftarları stadyuma gelen Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Yapılan bu skandal saldırılar sonrasında Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso yaralanırken kanlar içinde kaldı ve tecrübeli hocaya hemen müdahale gerçekleşti.

MAÇ ERTELENDİ

Olayların ardından ise Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya-Lyon mücadelesini ileri bir tarihe erteledi.





