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Fransız derbisi öncesi skandal! Marsilyalı taraftarlar Lyon otobüsüne taşlarla saldırdı, teknik direktörü Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... Maç ertelendi!

30.10.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Marsilya-Lyon derbisi öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşirken teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı. Fransa Futbol Federasyonu da karşılaşmayı erteledi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Marsilya sahasında Lyon'u konuk edecekti. Ligin dibinde bulunan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Lyon, maç öncesi Marsilya taraftarlarının saldırısına uğradı.

TEKNİK DİREKTÖR KANLAR İÇİNDE KALDI

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Marsilya taraftarları stadyuma gelen Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Yapılan bu skandal saldırılar sonrasında Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso yaralanırken kanlar içinde kaldı ve tecrübeli hocaya hemen müdahale gerçekleşti.

MAÇ ERTELENDİ

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Olayların ardından ise Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya-Lyon mücadelesini ileri bir tarihe erteledi.

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