Fransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferi

Mario Balotelli ve Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor macerası hakkında gündemi sarsan iddia İtalya'dan geldi. Sosyal medya hesabından Marsilya'da oynadığı döneme ait bir fotoğraf paylaşan Süper Mario, bu paylaşımı ile eski takımının taraftarlarını heyecanlandırdı. İtalyanlar bu fotoğraf sonrası İtalyan teknik direktör ve yıldız golcünün Çizme'ye döneceğini yazdı.

MARIO BALOTELLI VE VINCENZO MONTELLA İTALYA'YA DÖNÜYOR

Aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı haberde, "Şu an için oyuncunun Marsilya'ya dönüşüne dair bir haber yok, ancak Montella ile birlikte İtalya'ya dönüşünden bahsedebiliriz. Tecrübeli teknik direktör ve yıldız forvet, Türkiye'de ortak çalıştıklarında büyük bir toparlanma sürecinde olduklarını gösterdiler. Bu başarıları ile Serie A her ikisi için de bir referans noktası olmaya devam ediyor. Yaz henüz başlamadı ve uzun olacağa benziyor. Mario Balotelli'nin rastgele olan paylaşımlarına dikkat edin..." ifadeleri kullandı.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİNİN CEVABI MERAK KONUSU

Adana Demirspor'un performanslarından memnun olduğu Mario Balotelli ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında çıkan bu haberlere nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Gelecek sezona daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana temsilcisinin iki ismi de takımda tutmak istediği biliniyor.



