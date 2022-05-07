SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Fransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferi

Fransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferi

07.05.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mario Balotelli, Vincenzo Montella'yı da yanına alıyor! Bu sezon Adana Demirspor'da küllerinden dolan İtalyan golcü hakkında Çizme basınından flaş bir iddia geldi. İtalyanlar Mario Balotelli'nin sosyal medyadan yaptığı Marsilya paylaşımı sonrası Fransızları heyecanlandırdığını ancak oyuncunun Vincenzo Montella ile birlikte İtalya'ya döneceğini yazdı. İşte detaylar...

Fransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferi
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Mario Balotelli ve Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor macerası hakkında gündemi sarsan iddia İtalya'dan geldi. Sosyal medya hesabından Marsilya'da oynadığı döneme ait bir fotoğraf paylaşan Süper Mario, bu paylaşımı ile eski takımının taraftarlarını heyecanlandırdı. İtalyanlar bu fotoğraf sonrası İtalyan teknik direktör ve yıldız golcünün Çizme'ye döneceğini yazdı.

MARIO BALOTELLI VE VINCENZO MONTELLA İTALYA'YA DÖNÜYOR

_120651323_gettyimages-1235407911

Aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı haberde, "Şu an için oyuncunun Marsilya'ya dönüşüne dair bir haber yok, ancak Montella ile birlikte İtalya'ya dönüşünden bahsedebiliriz. Tecrübeli teknik direktör ve yıldız forvet, Türkiye'de ortak çalıştıklarında büyük bir toparlanma sürecinde olduklarını gösterdiler. Bu başarıları ile Serie A her ikisi için de bir referans noktası olmaya devam ediyor. Yaz henüz başlamadı ve uzun olacağa benziyor. Mario Balotelli'nin rastgele olan paylaşımlarına dikkat edin..." ifadeleri kullandı.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİNİN CEVABI MERAK KONUSU

65c1ae92106f4afeac04f86afc2042cf

Adana Demirspor'un performanslarından memnun olduğu Mario Balotelli ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında çıkan bu haberlere nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Gelecek sezona daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana temsilcisinin iki ismi de takımda tutmak istediği biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ligin bitimine 3 hafta kala 3 ayrılık!Ligin bitimine 3 hafta kala 3 ayrılık!
Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!
UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Şampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Şampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.