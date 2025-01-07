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Fransız ekibi Pau Lopez'i "Squid Game" temasıyla duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 22:05
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Bir süredir kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Pau Lopez'in transferini 'Squid Game' temalı bir video ile duyurdu. Paylaşılan videoda, milli kalecimiz Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti. İşte detaylar...

Fransız ekibi Pau Lopez'i "Squid Game" temasıyla duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, İspanyol file bekçisi Pau Lopez'in transferini popüler dizi Squid Game‘den esinlenerek tasarlanmış bir video paylaşarak duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

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Lens, 30 yaşındaki tecrübeli kaleci Pau Lopez’i Marsilya’dan sezon sonuna kadar atın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu.

UĞURCAN ÇAKIR DETAYI

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Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 'Squid Game' temalı tanıtım videosu ise dikkat çekici bir detay gözlerden kaçmadı.

Transfer döneminde Fransız temsilcisi Lens ile adı sıkça anılan kalecilerin yer aldığı videoda, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’a da yer verilmesi dikkat çekti. Uğurcan Çakır’ın ismi, transfer döneminde sıkça Lens ile gündeme gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 Trabzonspor Uğurcan Çakır lens
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