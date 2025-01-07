Fransız ekibi Pau Lopez'i "Squid Game" temasıyla duyurdu! Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, İspanyol file bekçisi Pau Lopez'in transferini popüler dizi Squid Game‘den esinlenerek tasarlanmış bir video paylaşarak duyurdu.
Lens, 30 yaşındaki tecrübeli kaleci Pau Lopez’i Marsilya’dan sezon sonuna kadar atın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 'Squid Game' temalı tanıtım videosu ise dikkat çekici bir detay gözlerden kaçmadı.
Transfer döneminde Fransız temsilcisi Lens ile adı sıkça anılan kalecilerin yer aldığı videoda, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’a da yer verilmesi dikkat çekti. Uğurcan Çakır’ın ismi, transfer döneminde sıkça Lens ile gündeme gelmişti.
Que le jeu commence... ✍️#LensGame #SquidGame pic.twitter.com/YFxXWduqXH— Racing Club de Lens (@RCLens) January 7, 2025
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