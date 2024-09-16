Fransız ekleri tarifi: Fransız ekleri nasıl yapılır?

Fransız ekleri tarifini aşağıda görebilir, verilen malzemelerle enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Her öğünde tüketebileceğiniz bu lezzeti isterseniz çayın ya da kahvenin yanında da servis edebilirsiniz. İşte tarifimiz:

MALZEMELER Hamuru:

1 bardak su

1 bardak un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çimdik tuz

1 çay kaşığı şeker

3 yumurta

Kreması:

3 bardak süt

2 kaşık un

5 kaşık şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

1 kaşık tereyağı

Sosu:

200 gram çikolata