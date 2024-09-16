Fransız ekleri tarifi: Fransız ekleri nasıl yapılır?

Yumuşak hamurlu bir tatlı olan ekler, Fransa’nın meşhur lezzetlerinden biridir. Kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılmış ve ünlü pastanelerden ev mutfaklarına kadar ulaşmayı başarmıştır. 3 aşamalı bir tarifi olsa da yapımı oldukça kolaydır. Şimdiden afiyet olsun.
Fransız ekleri tarifini aşağıda görebilir, verilen malzemelerle enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Her öğünde tüketebileceğiniz bu lezzeti isterseniz çayın ya da kahvenin yanında da servis edebilirsiniz. İşte tarifimiz:
MALZEMELER
Hamuru:
1 bardak su
1 bardak un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çimdik tuz
1 çay kaşığı şeker
3 yumurta
Kreması:
3 bardak süt
2 kaşık un
5 kaşık şeker
1 yumurta
1 paket vanilya
1 kaşık tereyağı
Sosu:
200 gram çikolata
TARİF
Bir tencerede su kaynatın.
İçine yağı, şekeri, unu ekleyip sürekli karıştırın.
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