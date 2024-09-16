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Fransız ekleri tarifi: Fransız ekleri nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 19:46
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Yumuşak hamurlu bir tatlı olan ekler, Fransa’nın meşhur lezzetlerinden biridir. Kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılmış ve ünlü pastanelerden ev mutfaklarına kadar ulaşmayı başarmıştır. 3 aşamalı bir tarifi olsa da yapımı oldukça kolaydır. Şimdiden afiyet olsun.

Fransız ekleri tarifi: Fransız ekleri nasıl yapılır?
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Kaç adet 30
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 630kal

Fransız ekleri tarifini aşağıda görebilir, verilen malzemelerle enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Her öğünde tüketebileceğiniz bu lezzeti isterseniz çayın ya da kahvenin yanında da servis edebilirsiniz. İşte tarifimiz:

MALZEMELER

  • Hamuru:
  • 1 bardak su
  • 1 bardak un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çimdik tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 3 yumurta
  • Kreması:
  • 3 bardak süt
  • 2 kaşık un
  • 5 kaşık şeker
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 kaşık tereyağı
  • Sosu:
  • 200 gram çikolata

TARİF

  • Bir tencerede su kaynatın.
  • İçine yağı, şekeri, unu ekleyip sürekli karıştırın.
  • Pişince ocağı kapatın ve soğutun.
  • Yumurtaları bir kaseye kırın ve mikserle çırpın.
  • Çırpılan yumurtaları hamura yedirerek ekleyin.
  • Sıkma torbasına koyduğunuz hamuru yağlı kağıt serili tepsiye şekil vererek dizin.
  • Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
  • Krema malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin.
  • Pişen hamurları bıçakla ikiye kesin.
  • Kremayı sıkma torbasına alın ve hamurların içine paylaştırın.
  • Çikolataları eritin ve doldurduğunuz keklerin üzerine bölüştürün.
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Anahtar Kelimeler:
ekler tarifi
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