Fransız mutfağının sevilen lezzeti: Krokan bush tarifi

Yüksek dikkat ve ince işçilik istiyor gibi gözükse de aslında tecrübe ettikçe çok kolay yapacağınız bir tatlı. Üstelik tereyağı, şeker, yumurta gibi her zaman evde bulunabilen malzemelerle hazırlanıyor. Ne dersiniz, deneyelim mi? Fransa'dan dünyaya yayılan bu lezzeti hazırlamanın hiç de zor olmadığını tarifi okuyunca anlayacak, hemen mutfağa koşacaksınız! Hala krokan bush yemediyseniz mutfağa girmenin tam sırası! Gelin, önce tarifi inceleyelim sonra hazırlıklara başlayalım.
PATE A CHOUX-PATA ŞU HAMURU İÇİN
100 gram tereyağı
200 gram un
200 ml su
Yarım çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
KREMASI İÇİN
1 paket vanilya
Yarım çay bardağı şeker
300 ml süt
2 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı tereyağı
KARAMELİ İÇİN
100 gram tereyağı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak hamur için uygun bir tencerede su, tereyağı, şeker ve tuzu bir taşım kaynatın.
İçine unu ekleyin ve kokusu gidene kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.
Hamur ılıdıktan sonra birer birer yumurtaları ekleyip yoğurun veya mikserle karıştırın.
Elde ettiğiniz hamuru bir sıkma torbasına alın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Tepsinin üzerine hamuru ceviz büyüklüğünde ve eşit şekilde sıkın.
Topları düzelttikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.
Topların iç dolgusunu hazırlamaya başlayın.
Tencereye süt, şeker, mısır nişastası, un ve yumurta sarılarını alın ve kıvam alana kadar karıştırıp pişirin.
Krema kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve içine tereyağı atıp karıştırarak soğutun.
Karamel için şekeri ocağa alın ve sıvılaşıp rengi dönene kadar tavayı sallayarak pişirin. Kahverengi olduğunda içine tereyağını atıp iyice karıştırın ve altını söndürün.
Pişen hamurlar soğuduktan sonra içlerine dolgu krema sıkmak için delik açın.
Açtığınız deliklerden kremayı sıkın ve sıcak karamele batırıp tabandan başlayarak pramit gibi yukarı doğru dizin.
Kalan karameli bir yağlı kağıt üzerine kaşık yardımıyla uzunlamasına gezdirin ve kurumasını bekleyin.
Kuruduktan sonra oluşturduğunuz üçgen şekli bu karamel perdeyle sarın.
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