Fransız mutfağının sevilen lezzeti: Krokan bush tarifi

Yüksek dikkat ve ince işçilik istiyor gibi gözükse de aslında tecrübe ettikçe çok kolay yapacağınız bir tatlı. Üstelik tereyağı, şeker, yumurta gibi her zaman evde bulunabilen malzemelerle hazırlanıyor. Ne dersiniz, deneyelim mi? Fransa'dan dünyaya yayılan bu lezzeti hazırlamanın hiç de zor olmadığını tarifi okuyunca anlayacak, hemen mutfağa koşacaksınız! Hala krokan bush yemediyseniz mutfağa girmenin tam sırası! Gelin, önce tarifi inceleyelim sonra hazırlıklara başlayalım.

KROKAN BUSH TARİFİ

PATE A CHOUX-PATA ŞU HAMURU İÇİN

100 gram tereyağı

200 gram un

200 ml su

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

6 adet yumurta

KREMASI İÇİN

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı şeker

300 ml süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yumurta sarısı

KARAMELİ İÇİN

100 gram tereyağı

300 gram şeker

HAZIRLANIŞI