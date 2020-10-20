Fransız mutfağının vazgeçilmezi hollandez sos tarifi! Püf noktasını uygulamak çok önemli

Holandez sos kahvaltı veya brunch için kullanılan, yapması 5 dakika süren Fransız mutfağına ait bir sos. Nasıl yapıldığını merak edenler için hollandez sos tarifi, işte karşınızda.

HOLLANDEZ SOS MALZEMELERİ

3 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı limon suyu

1/4 çay kaşığı tuz

Bir tutam kırmızı biber

1/2 bardak tereyağı (Eritilmiş ve sıcak)

HOLLANDEZ SOS YAPILIŞI

Yağı sıcak olana kadar yaklaşık 1 dakika mikrodalgada eritin (sıçradığından emin olun). Alternatif olarak ocakta da ısıtabilirsiniz.

Yumurta sarısı, limon suyu, tuz ve kırmızı biberi blenderdan geçirin ve birleşene kadar 5 saniye karıştırın.

Karıştırıcı orta yükseklikte çalışırken, sıcak tereyağını yavaşça karışıma aktarın.

Hollandez sosunu küçük bir kaseye dökün ve sıcakken servis edin.

Daha fazla sos istiyorsanız, bir yumurta sarısı ve yarım bardak eritilmiş tereyağı ekleyin.

HOLLANDEZ SOS PÜF NOKTALARI

Tutarlılığı doğru bir şekilde elde etmenin anahtarı, sıcak eritilmiş tereyağıdır. Bu tarif, tereyağını bir yumurta sarısı ve limon suyu karışımına emülsifiye eder. Bu nedenle, yeterince sıcak tereyağıyla kullandığınızdan emin olun.

Sosunuz kesildiyse ve topak topak bir görünüm olduysa endişelenmeyin. Bu iki yöntemden birini kullanabilirsiniz.

1-2 yemek kaşığı kaynar sıcak suyu karıştırın: Karıştırırken yavaşça sıcak suyu ekleyin ve kıvam elde edene kadar karıştırın.

Fazladan bir yumurta sarısı ekleyin: Blender açıkken, blendere bir çay kaşığı sıcak suyla fazladan yumurta sarısı ekleyin ve tamamen kremsi hale gelene kadar karıştırın.

HOLLANDEZ SOS TEKRAR ISITILIP KULLANILABİLİR Mİ?

Bu sos en iyi taze olarak servis edilirken, yeniden ısıtma seçeneğiniz vardır. Ancak, yumurtalarınızın biraz pişme ihtimali olabileceğini unutmayın. İşte yeniden ısıtma için iki seçenek var sadece dikkatli olun!

Mikrodalga: Hollandez sosunu bir cam kaseye koyun ve 15 saniyelik artışlarla mikrodalgaya koyun. Sosunuz tamamen ısınana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Ocak üstü: Hollandez sosunu kısık ateşte bir tavaya dökün. Yeniden emülsifiye etmek ve pürüzsüz bir doku elde etmek için eritilmiş tereyağı ve suyu ekleyin. Isındıktan sonra sosu tekrar servis kasesine dökün.

