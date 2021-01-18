Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Çalışmalarını ‘Baba ve Oğulları Tasarım Atölyesi’ olarak adlandıran Romain, hem sanatını geliştirmekten hem de çocuklarıyla zaman geçirmekten oldukça memnun olduğunu ifade ediyor. Bu yaratıcı ekibin çalışma şekli ise oldukça basit ilerliyor. Çocuklar eskizleri çiziyor ve Thomas bunları yeniden oluşturarak profesyonel bir konsepte çeviriyor. Ortaya çıkan karakterler kimi zaman ürpertici ve ürkütücü olurken; kimi zamanda sevimlilikleriyle gönülleri kazanıyor. Bu ekibin çıkarttığı eserler arasında neler yok ki? Robotlar, treantlar, insanlar ve her türden efsanevi varlıklar.. Hepsi epik bir hikayesi olan bir fantastik kitaptan kaçmış gibi görünüyorlar. Sizler için Thomas ve oğullarının anime karakterlerini derledik.





