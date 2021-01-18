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Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Seray Üstün Seray Üstün 18.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını ilk fark ettiğinde onları bir animeye dönüştürmek için kolları sıvadı. Sanatındaki tecrübesinin çocuklarının eğlenceli ve eşsiz hayal gücüyle birleştiren yaratıcı en iyi fantastik filmleri kıskandıracak bir çalışmaya imza attı.

Çalışmalarını ‘Baba ve Oğulları Tasarım Atölyesi’ olarak adlandıran Romain, hem sanatını geliştirmekten hem de çocuklarıyla zaman geçirmekten oldukça memnun olduğunu ifade ediyor. Bu yaratıcı ekibin çalışma şekli ise oldukça basit ilerliyor. Çocuklar eskizleri çiziyor ve Thomas bunları yeniden oluşturarak profesyonel bir konsepte çeviriyor. Ortaya çıkan karakterler kimi zaman ürpertici ve ürkütücü olurken; kimi zamanda sevimlilikleriyle gönülleri kazanıyor. Bu ekibin çıkarttığı eserler arasında neler yok ki? Robotlar, treantlar, insanlar ve her türden efsanevi varlıklar.. Hepsi epik bir hikayesi olan bir fantastik kitaptan kaçmış gibi görünüyorlar. Sizler için Thomas ve oğullarının anime karakterlerini derledik.

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