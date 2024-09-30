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Fransız yıldız Griezmann'ın vedası futbol dünyasını şoke etti! ''Anılarla dolu bir kalple kapatıyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 16:53
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Fransız futbolcu Antoine Griezmann, 33 yaşında milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Henüz yaşı milli takımı bırakmak için genç olan Fransız oyuncunun bu vedası futbol dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Fransız yıldız Griezmann'ın vedası futbol dünyasını şoke etti! ''Anılarla dolu bir kalple kapatıyorum"
Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

FRA Fransa
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımı bıraktığını açıkladı.

"ANILARLA DOLU BİR KALPLE KAPATIYORUM"

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Griezmann, yaptığı paylaşımda, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum." ifadelerini kullandı.

Griezmann, Fransa Milli Takımı'nda 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. 2014 yılından beri Fransa Milli Takımı'nda oynayan Griezmann, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda yer alıyordu.

FUTBOL DÜNYASINDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

AG-LM

Profesyonel kariyerinin tamamında La Liga'da oynayan Griezmann, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Sociedad ve Barcelona'da da forma giydi. Griezmann'ın bu kararı futbol dünyasında da şok olarak nitelendirildi.

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Antoine Griezmann
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