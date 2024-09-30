Fransız yıldız Griezmann'ın vedası futbol dünyasını şoke etti! ''Anılarla dolu bir kalple kapatıyorum"

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımı bıraktığını açıkladı.

"ANILARLA DOLU BİR KALPLE KAPATIYORUM"

Griezmann, yaptığı paylaşımda, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum." ifadelerini kullandı.

Griezmann, Fransa Milli Takımı'nda 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. 2014 yılından beri Fransa Milli Takımı'nda oynayan Griezmann, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda yer alıyordu.

FUTBOL DÜNYASINDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Profesyonel kariyerinin tamamında La Liga'da oynayan Griezmann, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Sociedad ve Barcelona'da da forma giydi. Griezmann'ın bu kararı futbol dünyasında da şok olarak nitelendirildi.