SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Fransız yıldız Karim Benzema kararını verdi! 'Arabistan bana göre değil' dedi geri dönüyor

Fransız yıldız Karim Benzema kararını verdi! 'Arabistan bana göre değil' dedi geri dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 19:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'a giden ancak hakkında sürekli olarak ayrılık iddiaları ortaya atılan Karim Benzema Avrupa'ya geri dönüyor. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada 'Arabistan bana göre değil' dediği öğrenilirken, ayrılığa kesin olarak karar verdi. İşte detaylar...

Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad sürdüren Fransız yıldız Karim Benzema, takımdan ayrılarak Avrupa'ya dönmeye karar verdi. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Benzema, ülkenin yaşam koşullarının ve futbol anlayışının kendisine uzak olduğunu düşündüğü için Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.

TURNUVAYA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

524604

Bir süredir Al Ittihad antrenmanlarına katılmayan Karim Benzema hakkında teknik direktör Marcelo Gallardo tarafından Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürülmeme kararı alınmıştı.

Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!
Jehezkel'den sonra bir isim daha! İsrailli oyuncu ülkeden gönderiliyorJehezkel'den sonra bir isim daha! İsrailli oyuncu ülkeden gönderiliyor
Yeşil sahalarda bu da oldu! Taraftar hakemin yerine geçtiYeşil sahalarda bu da oldu! Taraftar hakemin yerine geçti
Anahtar Kelimeler:
son dakika arabistan benzema ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Yerel seçimde Davut Güloğlu sürprizi! O ilden belediye başkan adayı oldu

Yerel seçimde Davut Güloğlu sürprizi! O ilden belediye başkan adayı oldu

Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı!

Herkese ters köşe! İşte Belhanda'nın yeni takımı

Herkese ters köşe! İşte Belhanda'nın yeni takımı

Yeşil sahalarda bu da oldu! Taraftar hakemin yerine geçti

Yeşil sahalarda bu da oldu! Taraftar hakemin yerine geçti

Jehezkel'den sonra bir isim daha! İsrailli oyuncu ülkeden gönderiliyor

Jehezkel'den sonra bir isim daha! İsrailli oyuncu ülkeden gönderiliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.