Fransız yıldız Karim Benzema kararını verdi! 'Arabistan bana göre değil' dedi geri dönüyor

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad sürdüren Fransız yıldız Karim Benzema, takımdan ayrılarak Avrupa'ya dönmeye karar verdi. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Benzema, ülkenin yaşam koşullarının ve futbol anlayışının kendisine uzak olduğunu düşündüğü için Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.

TURNUVAYA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

Bir süredir Al Ittihad antrenmanlarına katılmayan Karim Benzema hakkında teknik direktör Marcelo Gallardo tarafından Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürülmeme kararı alınmıştı.

Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





