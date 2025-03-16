Fransız yıldız Mbappe’den Milli Futbolcu Arda Güler’e sert tepki! Kaçan pozisyon sonrası yayına yansıyan anlar dikkat çekti

Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius, topu içeri çevirdi. Dar açıda topla buluşan Arda Güler, müsait durumdaki Mbappe’ye pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etti. Ancak Arda’nın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Mbappe, bu pozisyonun ardından el kol hareketleriyle tepki gösterirken, bu anlar canlı yayına yansıdı. Fransız yıldızın, Arda’ya sert şekilde söylendiği ve memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdiği görüldü.

İspanyol basını, genellikle sakin bir oyuncu olarak tanınan Mbappe’nin dahi bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığını ve tepkisinin dikkat çektiğini vurguladı.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI

Bazı futbolseverler Arda Güler'e hak verirken bazıları da Mbappe'yi haklı buldu.

Forma şansının verilmediği için bu pası vermediği konuşulan Arda Güler'in yanı sıra Mbappe'yi haklı bulanlar da oldu.