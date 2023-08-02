Fransızlar bonservisini bile açıkladı! 'Anlaşma sağlandı, Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!'

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de temaslar devam ederken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen ve takımdaki geleceği koruyan Cengiz Ünder olurken, milli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FRANSIZLAR DUYURDU

Sarı-Lacivertliler'in daha önce 13 milyon Euro teklif ettiği 26 yaşındaki oyuncu için Mavi-Beyazlılar, 20 milyon Euro'da diretirken, Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Daha önce 9+4 milyon Euro’luk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çalan Kanarya’nın, 15 milyon Euro’ya kadar çıktığı iddia edilen haberde, Sarı-Lacivertliler'in mutlu sona ulaştığı bilgisine yer verildi.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

L'Équipe'in haberine göre; Sarı lacivertli kulüp zorlu pazarlıkların ardından Cengiz'in transferi için Marsilya ile anlaştı. Milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ileri sürüldü.

46 MAÇTA 5 GOL, 6 ASİST

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.

