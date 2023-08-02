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Fransızlar bonservisini bile açıkladı! 'Anlaşma sağlandı, Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!'

02.08.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Cengiz Ünder olurken, Sarı-Lacivertliler Fransız ekibine daha önce 13 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak bu teklif kabul görmemişti. Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe bu konuya dair herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de temaslar devam ederken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen ve takımdaki geleceği koruyan Cengiz Ünder olurken, milli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FRANSIZLAR DUYURDU

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Sarı-Lacivertliler'in daha önce 13 milyon Euro teklif ettiği 26 yaşındaki oyuncu için Mavi-Beyazlılar, 20 milyon Euro'da diretirken, Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

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Daha önce 9+4 milyon Euro’luk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çalan Kanarya’nın, 15 milyon Euro’ya kadar çıktığı iddia edilen haberde, Sarı-Lacivertliler'in mutlu sona ulaştığı bilgisine yer verildi.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

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L'Équipe'in haberine göre; Sarı lacivertli kulüp zorlu pazarlıkların ardından Cengiz'in transferi için Marsilya ile anlaştı. Milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ileri sürüldü.

46 MAÇTA 5 GOL, 6 ASİST

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26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.

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