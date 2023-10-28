Fransızlar Icardi'yi yazdı, atılan başlık herkesi şaşırttı! "Galatasaray'ın yeni Hagi'si olabilir"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kurarken tüm dünyada da dikkatleri çekmeyi başarmış durumda. Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğun mimarı olan yıldız oyuncu sakat olmasına rağmen kendisini riske ederek Bayern Münih maçında da forma giyerken Panenka ile attığı penaltıyla kendisine hayran bıraktı.

Bonservisi uzun süre PSG'de olan yıldız golcü oyuncu için Fransız basınında dikkat çeken bir başlık atıldı. Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından olan France24, 30 yaşındaki golcünün Galatasaray'da efsane olma yolunda ilerlediğini yazdı.

"HİKAYESİNİ TÜRKİYE'DE YAZMAK İSTİYOR"

Haberin detayında "Icardi, Türk kulübünde efsane olma yolunda ilerliyor. Icardi, sezon öncesi hikayesini Türkiye'de yazmak istediği için bir Suudi kulübünün teklifini reddetti. Rams Park tribünleri her maçta golcünün adını zikrediyor."

"Arjantinli, Galatasaray'ın 1997-2000 yılları arasında kazandığı dört Türkiye şampiyonluğunun ve 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın başrol oyuncularından biri olan Rumen Gheorghe Hagi'den bu yana kulübün 'En efsanevi yabancı oyuncusu' olabilir.





