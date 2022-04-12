Freddy Rincon kimdir? Kaç yaşında? Freddy Rincon sağlık durumu nasıl? Ölüm kalım savaşı veriyor!

Freddy Rincon geçirdiği trafik kazası sebebiyle gündem oldu. Birçok vatandaş ünlü futbolcunun biyografisi için internette araştırma yapmaya başladı. Kolombiya'nın eski kaptanı olan ünlü futbolcu Real Madrid'de forma giyiyor. Peki Freddy Rincon kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Freddy Rincon sağlık durumu nasıl? Ünlü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

FREDDY RİNCON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Freddy Rincon ya da tam adıyla Freddy Eusebio Rincón Valencia 14 Ağustos 1966 yılında Kolombiya, Buenaventura'da dünyaya gelmiştir.

Freddy Rincon 1990 ve 2001 yılları arasında Kolombiya milli takımında oynamıştır. Solda, ortada veya ofansif orta saha olarak oynayabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Freddy Rincon Real Madridde oynamaktadır.

Freddy Rincon'un Sebastian Rincon adında bir çocuğu vardır.

FREDDY RİNCON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Freddy Rincon'un Kolombiya'nın Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Freddy Rincon'un geçirdiği trafik kazası sonrası ölüm kalım savaşı veriyor.



