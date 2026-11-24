UEFA Konferans Ligi Freiburg Perşembe 23:00 Twente

Freiburg ile Twente, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Europa-Park Stadion sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Freiburg, son dönemdeki etkileyici formunu sürdürüyor ve UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir rakip ile karşılaşıyor. Twente ise güçlü bir performansla maç için hazırlık yapıyor.

Lig Durumu Freiburg 3. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 7 B 1 M 2 P 22 21 Attığı Gol 10 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Freiburg 21 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı F Freiburg İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 0 / 1 Gol 14 – 5

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.

Twente (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Freiburg G G G M M tüm kulvarlar Elversberg 0-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G

Freiburg 2-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G

Trabzonspor 0-1 Freiburg UEFA Konferans Ligi G

Augsburg 1-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G

Freiburg 3-2 Vfl Wolfsburg Almanya Federasyon Kupası G Twente tüm kulvarlar Twente 2-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 2-2 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi B

Twente 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi G

Excelsior 0-9 Twente Hollanda Eredivisie Ligi G

AZ Alkmaar 0-2 Twente Hollanda Eredivisie Ligi G

Freiburg, son 3 maçını kazanarak formunu koruyor.

Maç öncesi değerlendirme

Freiburg, son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. 3 maçlık galibiyet serisi, takıma güven veriyor. Öte yandan, Twente'nin son lig maçlarındaki etkileyici performansı, güçlü bir saldırı hattı ile birleşiyor.

Eksik Oyuncular Freiburg 1 eksik Florent Muslija Twente 3 eksik Filip Thorvaldsen Max Bruns Lars Unnerstall

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Twente kadrosunda Filip Thorvaldsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Max Bruns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Igor Matanovic Freiburg 5 Gol 1 Asist Yuito Suzuki Freiburg 5 Gol 0 Asist Derry Scherhant Freiburg 2 Gol 3 Asist Matthias Ginter Freiburg 0 Gol 3 Asist

Igor Matanovic, 5 golle Freiburg'un hücumunda önemli bir rol üstleniyor.