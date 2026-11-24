Freiburg ile Twente, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Europa-Park Stadion sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Freiburg, son dönemdeki etkileyici formunu sürdürüyor ve UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir rakip ile karşılaşıyor. Twente ise güçlü bir performansla maç için hazırlık yapıyor.
Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 3. sırada.
Twente (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 5 gol yedi.
Freiburg, son 3 maçını kazanarak formunu koruyor.
Freiburg, son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. 3 maçlık galibiyet serisi, takıma güven veriyor. Öte yandan, Twente'nin son lig maçlarındaki etkileyici performansı, güçlü bir saldırı hattı ile birleşiyor.
Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Twente kadrosunda Filip Thorvaldsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Max Bruns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Igor Matanovic, 5 golle Freiburg'un hücumunda önemli bir rol üstleniyor.
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