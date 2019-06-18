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Fren yapan otobüsün üzerinden yola savruldular

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hindistan’da otobüsün üstüne çıkan bir grup öğrenci, şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün üstünden düşerek bir anda asfalt zemine savruldu.

Hindistan’ın Chennai şehrinde, “Otobüs Günü"nde en az 30 öğrenci kutlama yapmak için bir otobüsün üzerinde seyahat ederek ölüme davetiye çıkardı.Otobüs ilerlerken sloganlar atan öğrenciler şoförün fren yapmasıyla bir anda kendilerini yerde buldu. Onlarca kişi aynı anda asfalt zemine savruldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler, otobüsün altına sıkışanların yardımına koştu. Kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye atan en az 20 üniversite öğrencisi olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan OTOBÜS öğrenci fren

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