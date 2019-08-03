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Freni patlayan tır, 6 otomobile çarparak böyle devrildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan un yüklü TIR, şehir merkezindeki ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi.

Dinar-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Halit Akkoyun’un yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı ve orta refüje çıkıp sinyalizasyon direğini devirerek yan yattı.

Meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Akkoyun hafif şekilde yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevrede bulunan mobese kameralarına yansıdı. Mobese görüntülerinde kırmızı ışıkta hareket halinde olan araçlara çarpıp sinyalizasyon direklerine çarparak devrildiği anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar TIR kaza

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