Frenk Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Frenk Kebabı tarifi nedir? İşte Frenk Kebabı malzemeleri ve yapılışı

Gelinim Mutfakta Frenk Kebabı tarifi televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yarışmanın yeni bölümünde gelinler en lezzetli Frenk Kebabı yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta programının bu bölümünü izleyen televizyon seyircileri ise Frenk Kebabı tarifi konusunda araştırma içerisine girdi. İşte eşsiz lezzete sahip bu yemekle alakalı tüm merak edilenler...

FRENK KEBABI MALZEMELERİ

700 gram dana kıyma

1 tane rendelenmiş kuru soğan

2 tane doğranmış kapya biber

1 çorba kaşığı kadar domates salçası

1 çorba kaşığı kadar biber salçası

1,5 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar pul biber

1 çay kaşığı kadar karabiber

13 tane orta boy domates

Yarım su bardağı kadar sıvı yağ

2 su bardağı kadar su

FRENK KEBABI NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı olarak Gaziantep ve Urfa yörelerinde yapılan ve Frenk Tava ismiyle de anılan bu kebap çeşidi evde de rahatlıkla yapılabilecek bir tarife sahip. Frenk kebabı yapılışı için ilk olarak geniş bir kabın içine kıyma, kuru soğan, kapya biber, biber salçası, domates salçası, karabiber, pul biber ve tuz ekleniyor. Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğruluyor. Bu sırada bir başka yerde yıkanan domateslerin sap kısımları alta gelecek biçimde her birine 4 kesik atılıyor.

Hazırlanan kıymalı harçtan parçalar alınarak domateslerin kesik atılmış kısımlarına dolduruluyor. Doldurulan domatesler geniş bir fırın tepsisinin içine aralıklı şekilde yerleştiriliyor. Bir başka kasenin içinde sıvı yağ ile su karıştırılıyor. Sonrasında domateslerin üzerine bu karışım gezdiriliyor. Domatesler önceden ısıtılmış 200 derece fırının içerisinde 35 dakika boyunca kontrollü olarak pişiriliyor. Böylece eşsiz lezzetteki Frenk Kebabı hazır oluyor. Afiyet olsun.

